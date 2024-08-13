Максим Дементьев-Доромидонтов
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Дементий (Диомид) Иванов
Мать: Ирина Иванова-Степанова
По РС 1802 г.р., но по МК 1816 16 лет. То есть 1799-1800 г.р.
Бракосочетание
16.01.1816 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених 16 лет Невеста 17 лет Поручители/поезжане: Гаврил Афанасьев Василий Родионов Адриан Леонтьев
Рождение ребёнка
03.01.1823 ст.
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Указан только отец: Максим Доромидонтов
Рождение ребёнка
24.10.1825 ст.
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Рождение ребёнка
06.01.1827 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Рождение ребёнка
27.03.1829 ст.
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Рождение ребёнка
28.10.1830 ст.
Сын: Кузьма Максимов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Рождение ребёнка
01.03.1832 ст.
Сын: Конан Максимов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Рождение ребёнка
09.09.1834 ст.
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
Пом. Никифоровой крестьяне
Рождение ребёнка
24.02.1837 ст.
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина
крест. гг. Никифоровых
Смерть
Неизвестно