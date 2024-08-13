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Максим Дементьев-Доромидонтов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Дементий (Диомид) Иванов

Мать: Ирина Иванова-Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1802 г.р., но по МК 1816 16 лет. То есть 1799-1800 г.р.
Бракосочетание
16.01.1816 ст.

Жена: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених 16 лет Невеста 17 лет Поручители/поезжане: Гаврил Афанасьев Василий Родионов Адриан Леонтьев
Рождение ребёнка
03.01.1823 ст.

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указан только отец: Максим Доромидонтов
Рождение ребёнка
24.10.1825 ст.

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1827 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1829 ст.

Дочь: Ирина Максимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.10.1830 ст.

Сын: Кузьма Максимов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1832 ст.

Сын: Конан Максимов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1834 ст.

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крестьяне
Рождение ребёнка
24.02.1837 ст.

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. гг. Никифоровых
Смерть
Неизвестно

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