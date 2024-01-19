Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Анна Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Марфа Деменьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Агафья Деменьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Ефросинья Деменьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Пропал без вести (военное)
1792 ст.
Въ 1792 году уведены съ поля разбойничьимъ образомъ неизвестными людьми ОГАОО Ф.98. Оп.2. Д.2. Л.444
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Максим Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Иванов
Смерть
Неизвестно