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Ирина Иванова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Анна Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Марфа Деменьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Агафья Деменьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Ефросинья Деменьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Пропал без вести (военное)
1792 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Въ 1792 году уведены съ поля разбойничьимъ образомъ неизвестными людьми ОГАОО Ф.98. Оп.2. Д.2. Л.444
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Максим Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Иванов

Смерть
Неизвестно
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