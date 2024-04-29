Иван Максимов
мужской, родился 03.01.1823 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья (Евдокия) Кузьмина1798 ст. г.р.
ОтецМаксим Дементьев-Доромидонтов1799 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1823 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.01.1823 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Указан только отец: Максим Доромидонтов