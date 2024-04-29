Иван Максимов 03.01.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Максимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 03.01.1823 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья (Евдокия) Кузьмина1798 ст. г.р.
Отец
Максим Дементьев-Доромидонтов1799 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1823 ст.

Отец: Максим Дементьев-Доромидонтов

Мать: Авдотья (Евдокия) Кузьмина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан только отец: Максим Доромидонтов

Крещение
06.01.1823 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан только отец: Максим Доромидонтов Восприемник: Ермолай Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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