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Сташкевич Алексей Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1862

Дата смерти

До 1933

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1862

Отец: Сташкевич Симеон Фомин

Мать: (Сташкевич) Феодосия Ильина

Бракосочетание
27.01.1882

Жена: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сташкевич Петр Алексеев

Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: (Сташкевич) Серафима Алексеева

Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: (Сташкевич) Стефанида Алексиева

Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Сташкевич Димитрий Алексеев

Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
28.06.1903

Сын: Сташкевич Павел Алексеев

Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина

Смерть
До 1933

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