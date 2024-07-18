Сташкевич Алексей Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1862
Дата смертиДо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1862
Бракосочетание
27.01.1882
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина
Рождение ребёнка
28.06.1892
Дочь: (Сташкевич) Серафима Алексеева
Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: (Сташкевич) Стефанида Алексиева
Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина
Рождение ребёнка
19.10.1898
Сын: Сташкевич Димитрий Алексеев
Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина
Рождение ребёнка
28.06.1903
Мать ребёнка: (Олиховская) Бригида Аннина
Смерть
До 1933