Сташкевич Павел Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1903
Дата смерти09.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1927
Рождение ребёнка
10.02.1930
Рождение ребёнка
20.09.1946
Сын: Сташкевич Алексей Павлович
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
11.09.1954
Смерть
09.01.1989