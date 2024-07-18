Сташкевич Павел Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Павел Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1903

Дата смерти

09.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1903

Отец: Сташкевич Алексей Симеонов

Мать: (Олиховская) Бригида Аннина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1946

Сын: Сташкевич Алексей Павлович

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
11.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мария Андреевна

Смерть
09.01.1989

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