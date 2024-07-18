(Олиховская) Бригида Аннина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиДо 1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: ?
Бракосочетание
27.01.1882
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
28.06.1892
Дочь: (Сташкевич) Серафима Алексеева
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: (Сташкевич) Стефанида Алексиева
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
19.10.1898
Сын: Сташкевич Димитрий Алексеев
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
28.06.1903
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов
Смерть
До 1933