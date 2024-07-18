(Олиховская) Бригида Аннина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Олиховская) Бригида Аннина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

До 1933

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: ?

Мать: (Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Сташкевич Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сташкевич Петр Алексеев

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: (Сташкевич) Серафима Алексеева

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: (Сташкевич) Стефанида Алексиева

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Сташкевич Димитрий Алексеев

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
28.06.1903

Сын: Сташкевич Павел Алексеев

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Симеонов

Смерть
До 1933

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