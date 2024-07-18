(Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти15.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Олиховская) Бригида Аннина
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
20.11.1866
Рождение ребёнка
11.05.1867
Дочь: (Сташкевич Башинская) Филиппина Владиславовна
Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов
Рождение ребёнка
28.03.1870
Сын: Сташкевич Викентий Владиславович
Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов
Рождение ребёнка
25.02.1872
Рождение ребёнка
24.09.1876
Сын: Сташкевич Марьян Владиславович
Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов
Смерть
15.12.1905