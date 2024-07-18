(Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Олиховская Сташкевич) Анна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

15.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Олеховский Станислав Мартин Александров

Мать: (Выговская) Мариянна Карлова

Бракосочетание
1849

Муж: Паньковский Петр Янов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Олиховская) Бригида Аннина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
20.11.1866

Муж: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Рождение ребёнка
11.05.1867

Дочь: (Сташкевич Башинская) Филиппина Владиславовна

Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Рождение ребёнка
28.03.1870

Сын: Сташкевич Викентий Владиславович

Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Рождение ребёнка
25.02.1872

Дочь: (Сташкевич Скуратовская) Виктория-Филомена Владиславовна

Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Рождение ребёнка
24.09.1876

Сын: Сташкевич Марьян Владиславович

Отец ребёнка: Сташкевич Владислав Петров-Антонов

Смерть
15.12.1905

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