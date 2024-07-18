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(Сташкевич) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1915

Дата смерти

17.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев

Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев

Рождение ребёнка
10.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев

Рождение ребёнка
20.09.1946

Сын: Сташкевич Алексей Павлович

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев

Рождение ребёнка
11.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев

Смерть
17.08.1987

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