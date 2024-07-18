(Сташкевич) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1915
Дата смерти17.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1927
Рождение ребёнка
10.02.1930
Рождение ребёнка
20.09.1946
Сын: Сташкевич Алексей Павлович
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Алексеев
Рождение ребёнка
11.09.1954
Смерть
17.08.1987