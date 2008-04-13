Сташкевич Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1946

Дата смерти

13.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1946

Отец: Сташкевич Павел Алексеев

Мать: (Сташкевич) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2008

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