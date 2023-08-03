Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична

Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белой Иван Давыдович

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Белова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Белой Иван Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно

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