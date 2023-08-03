Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белой Иван Давыдович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Белова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Белой Иван Давыдович
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно