Белой Иван Давыдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Место жительства
С 1739
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Белова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно