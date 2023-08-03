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Белой Иван Давыдович

Место рождения

Паромово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Паромово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Сырова) Парасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Белова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Белова (Белослутцева) Авдотья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
Неизвестно

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