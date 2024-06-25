Рышков Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Рышкова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Рышкова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Рышкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Рышкова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна
ГАСО, 67-1-99-83об
Смерть
После 1834