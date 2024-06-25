Рышков Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Иван Савельевич

Рышков Иван Савельевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Рышков Савелий Михайлович

Мать: Рышкова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Рышкова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Рышкова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Рышкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Рышкова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рышкова Настасья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-83об
Смерть
После 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.