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Рышкова Настасья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Рышкова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Рышкова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Рышкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Рышкова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сельнихина (Рышкова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-83об
Смерть
До 1816
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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