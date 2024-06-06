Рышков Савелий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1737
Отец: Рышков Михаил Макарович
Мать: Рышкова Анна Козминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рышкова Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Рышкова Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Рышкова (Семерикова) Анна Ивановна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Рышкова Мавра Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно