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Рышков Савелий Михайлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Рышков Михаил Макарович

Мать: Рышкова Анна Козминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова (Семерикова) Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Рышкова Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Рышкова (Семерикова) Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Рышков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Рышкова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно

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