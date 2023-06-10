Рышкова Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Рышков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Рышков Савелий Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Савелий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно