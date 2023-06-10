Рышкова Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Рышков Савелий Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно