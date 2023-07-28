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Ульяна Борисовна

Место рождения

Задорино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Задорино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Рышкова Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Афонасьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Афонасьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Митюгова Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Афонасьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
Неизвестно