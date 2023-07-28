Ульяна Борисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Рышкова Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Афонасьев
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Афонасьев
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Митюгова Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Афонасьев
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
Неизвестно