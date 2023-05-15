Мизгирева Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Мизгирев Никита Федорович
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мизгирева Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Мизгирев Степан Федорович
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мизгирева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Мизгирев Агафон Федорович
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Мизгирева Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Сын: Мизгирев Кондрат Федорович
Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Смерть
Неизвестно