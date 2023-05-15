Мизгирева Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизгирева Матрона Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мизгирев Марко Федорович

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мизгирев Никита Федорович

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мизгирева Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Мизгирев Степан Федорович

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мизгирева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Мизгирев Агафон Федорович

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Мизгирева Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Сын: Мизгирев Кондрат Федорович

Отец ребёнка: Мизгирев Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизгирев Федор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Смерть
Неизвестно
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