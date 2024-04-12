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Сергей Афонасьев

Место рождения

Язвицы, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвицы, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Ульяна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Митюгова Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Ульяна Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Авдотья Сергеевна

Мать ребёнка: Ульяна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
Неизвестно
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