Сергей Афонасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Ульяна Борисовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Митюгова Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Ульяна Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Авдотья Сергеевна
Мать ребёнка: Ульяна Борисовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Борисовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
Неизвестно