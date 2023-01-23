Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Смерть
До 1829