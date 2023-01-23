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Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Смерть
До 1829

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