Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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