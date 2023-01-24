Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич1754 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич1791 г.р.
Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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