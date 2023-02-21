Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно