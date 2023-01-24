Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич1791 г.р.
Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич1792 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Друцкий-Соколинский Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно