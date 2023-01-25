Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич
мужской, родился 1804
умер Неизвестно
МатьДруцкая-Соколинская Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич1754 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Капитолина ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Евгений Егорович1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Капитолина Петровна
Смерть
Неизвестно