Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Егор Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1804

умер Неизвестно

Мать
Друцкая-Соколинская Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич1754 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Капитолина ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Евгений Егорович1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Мать: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Капитолина Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Капитолина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.