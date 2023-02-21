Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно