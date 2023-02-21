Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Мать: Друцкая-Соколинская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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