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Меньшиков Савватий Максимович

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

До 1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Меньшиков Максим Макарович

Мать: Меньшикова Аксинья Никитична

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Меньшикова Александра Савватеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Меньшиков Максим Савватеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Меньшиков Миней Савватиевич

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Меньшиков Илья Савватиевич

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Меньшиков Поликарп Савватиевич

Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Орина Даниловна

Смерть
До 1875 ст.
Кургат, Артинский, Свердловская область
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