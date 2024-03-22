Меньшиков Савватий Максимович
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиДо 1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Меньшикова Александра Савватеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меньшиков Максим Савватеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Меньшиков Миней Савватиевич
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Меньшиков Илья Савватиевич
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Меньшиков Поликарп Савватиевич
Мать ребёнка: Меньшикова Орина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1875 ст.