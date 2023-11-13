Меньшиков Миней Савватиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Меньшиков Трофим Минеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна
Рождение ребёнка
23.02.1881
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна
Рождение ребёнка
27.07.1882
Сын: Меньшиков Василий Минеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна
Рождение ребёнка
28.02.1884
Сын: Меньшиков Алексей Минеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно