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Меньшиков Миней Савватиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Меньшиков Савватий Максимович

Мать: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Меньшиков Трофим Минеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна

Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Меньшиков Иван Минеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна

Рождение ребёнка
27.07.1882

Сын: Меньшиков Василий Минеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна

Рождение ребёнка
28.02.1884

Сын: Меньшиков Алексей Минеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Марфа Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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