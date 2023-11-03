Меньшикова Аксинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Аксинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Меньшиков Савватий Максимович

Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Меньшиков Степан Максимович

Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1833 ст.

Сын: Меньшиков Ульян Максимович

Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Максим Макарович

Смерть
Неизвестно
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