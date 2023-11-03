Меньшикова Аксинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Меньшиков Савватий Максимович
Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Меньшиков Степан Максимович
Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович
Рождение ребёнка
16.06.1833 ст.
Сын: Меньшиков Ульян Максимович
Отец ребёнка: Меньшиков Максим Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно