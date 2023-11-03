Меньшикова Орина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти15.12.1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Меньшикова Александра Савватеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меньшиков Максим Савватеевич
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Меньшиков Миней Савватиевич
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Меньшиков Илья Савватиевич
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Рождение ребёнка
1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Меньшиков Поликарп Савватиевич
Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1882