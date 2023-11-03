Меньшикова Орина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Орина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

15.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Меньшикова Александра Савватеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Меньшиков Максим Савватеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Меньшиков Миней Савватиевич

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Меньшиков Илья Савватиевич

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Меньшиков Поликарп Савватиевич

Отец ребёнка: Меньшиков Савватий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Савватий Максимович

Смерть
15.12.1882
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