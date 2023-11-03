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Меньшиков Максим Савватеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Меньшиков Савватий Максимович

Мать: Меньшикова Орина Даниловна

Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Меньшиков Иван Максимович

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
29.11.1881

Сын: Меньшиков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Меньшиков Григорий Максимович

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
03.05.1887

Сын: Меньшиков Николай Максимович

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бессонова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вера Максимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Дочь: Марина Максимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Устинья Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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