Меньшиков Максим Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
12.01.1879
Сын: Меньшиков Иван Максимович
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
29.11.1881
Сын: Меньшиков Андрей Максимович
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Меньшиков Григорий Максимович
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
03.05.1887
Сын: Меньшиков Николай Максимович
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бессонова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вера Максимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Дочь: Марина Максимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Устинья Пантелеевна
Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно