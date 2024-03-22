Зворыгин Андрей Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗворыгин Андрей Саввин

Зворыгин Андрей Саввин

Место рождения

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Зворыгин Савва Якимов

Мать: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.07.1869 ст.

Жена: Зворыгина Ольга Иванова

Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: Сарапульского уезда, деревни Нюрсивай-Зюмьи (Пытцам) государственный крестьянин Андрей Саввин Зворыгин, православный, первым браком, 19 лет невеста: Сарапульского уезда, починка Верхнего Люка г... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Сын: Зворыгин Сергей Андреев

Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.

Дочь: Шутова Гликерия Андреева

Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Родители: деревни Пыдсама крестьянин Андрей Саввин Зворыгин и законная жена его Ольга Иоаннова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
20.06.1880 ст.

Дочь: Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.

Сын: Зворыгин Ермолай Андреев

Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close