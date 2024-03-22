Зворыгин Андрей Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Зворыгин Савва Якимов
Бракосочетание
17.07.1869 ст.
Жена: Зворыгина Ольга Иванова
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: Сарапульского уезда, деревни Нюрсивай-Зюмьи (Пытцам) государственный крестьянин Андрей Саввин Зворыгин, православный, первым браком, 19 лет невеста: Сарапульского уезда, починка Верхнего Люка г... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.
Дочь: Шутова Гликерия Андреева
Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова
Родители: деревни Пыдсама крестьянин Андрей Саввин Зворыгин и законная жена его Ольга Иоаннова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
20.06.1880 ст.
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.
Мать ребёнка: Зворыгина Ольга Иванова
Смерть
Неизвестно