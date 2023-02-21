Зворыгина Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.
Дочь: Шутова Гликерия Андреева
Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Саввин
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Родители: деревни Пыдсама крестьянин Андрей Саввин Зворыгин и законная жена его Ольга Иоаннова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно