Зворыгина Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина Ольга Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.

Дочь: Шутова Гликерия Андреева

Отец ребёнка: Зворыгин Андрей Саввин

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Родители: деревни Пыдсама крестьянин Андрей Саввин Зворыгин и законная жена его Ольга Иоаннова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Андрей Саввин

Смерть
Неизвестно
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