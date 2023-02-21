Зворыгина Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗворыгина Евфимия Иванова

Зворыгина Евфимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

по переписи 1897 года - 80 лет, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Авдотья Саввина

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1845 ст.

Сын: Зворыгин Иван Саввин

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Харитина Саввина

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Зворыгин Андрей Саввин

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Зворыгин Егор Саввин

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Зворыгин Никита Саввин

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 35 лет
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Сын: Зворыгин Антон Саввин

Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Савва Якимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close