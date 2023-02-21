Зворыгина Евфимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
по переписи 1897 года - 80 лет, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Авдотья Саввина
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
Рождение ребёнка
05.10.1845 ст.
Сын: Зворыгин Иван Саввин
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Харитина Саввина
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Зворыгин Егор Саввин
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
в 1897 году 35 лет
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Отец ребёнка: Зворыгин Савва Якимов
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно