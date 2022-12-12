Зворыгин Савва Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти18.01.1868 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Зворыгин Егор Саввин
Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова
в 1897 году 35 лет
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1868 ст.
от горячки, 41 год
Похороны
20.01.1868 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на общем сельском кладбище