Зворыгин Савва Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгин Савва Иоакимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

18.01.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Зворыгин Андрей Саввин

Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Зворыгин Егор Саввин

Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Зворыгин Никита Саввин

Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 35 лет
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Сын: Зворыгин Антон Саввин

Мать ребёнка: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
родители: деревни Пытсама крестьянин Савва Якимов Зворыгин и законная его жена Евфимия Иванова, оба правосл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгина Евфимия Иванова

Смерть
18.01.1868 ст.
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
от горячки, 41 год
Похороны
20.01.1868 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на общем сельском кладбище
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