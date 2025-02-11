Redekop (Funk) Maria
женский, родилась 13.02.1836, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 24.12.1904, Долинское
МатьFunk (Fulk) Helena16.10.1817 г.р.
ОтецFunk Johann Heinrich24.10.1815 г.р.
Супруги
Redekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
Дети
Redekop Johann08.06.1860 г.р.
(Redekop) Katarina01.07.1862 г.р.Показать еще 5
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Рождение
13.02.1836
Отец: Funk Johann Heinrich
Мать: Funk (Fulk) Helena
Крещение
16.05.1855
Бракосочетание
24.05.1859
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1860
Сын: Redekop Johann
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: (Redekop) Katarina
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Рождение ребёнка
13.10.1864
Сын: Redekopp David G
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Рождение ребёнка
24.11.1866
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Рождение ребёнка
28.02.1869
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Рождение ребёнка
05.05.1873
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.
Смерть
24.12.1904
Похороны
Около ?.12.1904
Рождение ребёнка
06.08.1978
Сын: Redekop Peter
Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.