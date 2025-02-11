Redekop (Funk) Maria 13.02.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Redekop (Funk) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.02.1836, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 24.12.1904, Долинское

Мать
Funk (Fulk) Helena16.10.1817 г.р.
Отец
Funk Johann Heinrich24.10.1815 г.р.
Супруги
Redekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
Дети
Redekop Johann08.06.1860 г.р.
(Redekop) Katarina01.07.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1836

Отец: Funk Johann Heinrich

Мать: Funk (Fulk) Helena

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Крещение
16.05.1855

Бракосочетание
24.05.1859

Муж: Redekop Gerhard D. W.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруг(-а): Maria Redekop (Funk)

Рождение ребёнка
08.06.1860

Сын: Redekop Johann

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: (Redekop) Katarina

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Рождение ребёнка
13.10.1864

Сын: Redekopp David G

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
24.11.1866

Сын: Redekop Gerhard George F

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
28.02.1869

Сын: Redekopp Heinrich G. F.

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
05.05.1873

Сын: Redekopp Wilhelm G. F.

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

Смерть
24.12.1904

Похороны
Около ?.12.1904

Рождение ребёнка
06.08.1978

Сын: Redekop Peter

Отец ребёнка: Redekop Gerhard D. W.

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