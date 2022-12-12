Долинское
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
217Кронсталь, колон. менон.при овраге Среднем Хортицком и колодцах.801549210215Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
75. Кронсталь, колония немцев, при овраге Средней Хортице, дворов 60, жителей 376, школа, лавка, колесн. зав.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9098Долинськеселоцентр сільської ОТГр-н ЗапорізькийДолинська сільська об'єднана територіальна громада