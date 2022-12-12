село Долинское, село Долинское, — Familio

Долинское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
217Кронсталь, колон. менон.при овраге Среднем Хортицком и колодцах.801549210215
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Хортицкая волость
75. Кронсталь, колония немцев, при овраге Средней Хортице, дворов 60, жителей 376, школа, лавка, колесн. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9098Долинськеселоцентр сільської ОТГр-н ЗапорізькийДолинська сільська об'єднана територіальна громада
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