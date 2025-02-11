Redekopp Wilhelm G. F. 05.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Redekopp Wilhelm G. F.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.05.1873, Долинское

умер 16.07.1946, Winnipeg, Manitoba, Canada

Мать
Redekop (Funk) Maria13.02.1836 г.р.
Отец
Redekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1873

Отец: Redekop Gerhard D. W.

Мать: Redekop (Funk) Maria

Крещение
1906

Иммиграция
10.10.1924
Quebec City, Quebec, Canada

S. S. Minnedosa

Смерть
16.07.1946
Winnipeg, Manitoba, Canada

Похороны
19.07.1946
Winkler, Manitoba, Canada

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