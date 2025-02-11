Redekopp Wilhelm G. F.
мужской, родился 05.05.1873, Долинское
умер 16.07.1946, Winnipeg, Manitoba, Canada
МатьRedekop (Funk) Maria13.02.1836 г.р.
ОтецRedekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
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Рождение
05.05.1873
Отец: Redekop Gerhard D. W.
Мать: Redekop (Funk) Maria
Крещение
1906
Иммиграция
10.10.1924
Quebec City, Quebec, Canada
Смерть
16.07.1946
Winnipeg, Manitoba, Canada
Похороны
19.07.1946
Winkler, Manitoba, Canada