Redekopp Heinrich G. F.
мужской, родился 28.02.1869, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 14.02.1941, Winkler, Manitoba, Canada
МатьRedekop (Funk) Maria13.02.1836 г.р.
ОтецRedekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
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Рождение
28.02.1869
Отец: Redekop Gerhard D. W.
Мать: Redekop (Funk) Maria
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Крещение
08.06.1908
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Иммиграция
17.07.1923
Quebec City, Quebec, Canada
Смерть
14.02.1941
Winkler, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Winkler, Manitoba, Canada