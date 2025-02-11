Redekopp Heinrich G. F. 28.02.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Redekopp Heinrich G. F.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.02.1869, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 14.02.1941, Winkler, Manitoba, Canada

Мать
Redekop (Funk) Maria13.02.1836 г.р.
Отец
Redekop Gerhard D. W.15.02.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1869

Отец: Redekop Gerhard D. W.

Мать: Redekop (Funk) Maria

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Крещение
08.06.1908
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
17.07.1923
Quebec City, Quebec, Canada

Смерть
14.02.1941
Winkler, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Winkler, Manitoba, Canada

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