Лукшина (Молькова) Ираида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти13.02.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулева (Лукшина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1898
Дочь: Пичужкина (Лукшина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
30.04.1904
Дочь: Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
27.12.1909
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1918
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Смерть
13.02.1933
Похороны
Неизвестно