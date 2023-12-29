Лукшина (Молькова) Ираида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Молькова) Ираида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

13.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулева (Лукшина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1898

Дочь: Пичужкина (Лукшина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
30.04.1904

Дочь: Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Лукшин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Лукшин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Смерть
13.02.1933
Похороны
Неизвестно

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