Пичужкина (Лукшина) Александра Дмитриевна
Место рождениядеревня Боковая, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Дата рождения12.03.1898
Дата смерти14.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1898
деревня Боковая, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Комиссарова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)
деревня Малая Погорелка, Семеновский район, Горьковская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пичужкин Николай (?)
Смерть
14.04.1977
деревня Малая Погорелка, Семеновский район, Горьковская область, СССР
Похороны
Неизвестно
кладбище, деревня Овсянка, Семеновский район, Горьковская область, СССР