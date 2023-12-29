Пичужкина (Лукшина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина (Лукшина) Александра Дмитриевна

Место рождения

деревня Боковая, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Россия

Дата рождения

12.03.1898

Дата смерти

14.04.1977

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1898

Отец: Лукшин Дмитрий Андреевич

Мать: Лукшина Ираида Степановна

деревня Боковая, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Комиссарова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)

деревня Малая Погорелка, Семеновский район, Горьковская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичужкин Николай (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Николай (?)

Смерть
14.04.1977
деревня Малая Погорелка, Семеновский район, Горьковская область, СССР
Похороны
Неизвестно
кладбище, деревня Овсянка, Семеновский район, Горьковская область, СССР
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