Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Евгений
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
07.06.1950
Дочь: Голубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений
Смерть
1989