Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукшин Дмитрий Андреевич

Мать: Лукшина (Молькова) Ираида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евгений

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
07.06.1950

Дочь: Голубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений

Смерть
1989

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