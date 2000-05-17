Голубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияг. Семенов Горьковской области
Дата рождения07.06.1950
Дата смерти17.05.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1950
Бракосочетание
1976
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.2000
Похороны
Неизвестно