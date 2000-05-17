Голубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна

Голубева (Кузнецова) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

г. Семенов Горьковской области

Дата рождения

07.06.1950

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1950

Отец: Кузнецов Евгений

Мать: Кузнецова (Лукшина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
1976

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.2000
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.