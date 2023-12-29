Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияд. Боковая Семеновский уезд, Нижегородская губерни
Дата рождения30.04.1904
Дата смерти?.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Груздев Алексей
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Грибова (Груздева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей
Рождение ребёнка
1936
Сын: Груздев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей
Смерть
?.06.1977
Похороны
Неизвестно