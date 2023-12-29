Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

д. Боковая Семеновский уезд, Нижегородская губерни

Дата рождения

30.04.1904

Дата смерти

?.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904

Отец: Лукшин Дмитрий Андреевич

Мать: Лукшина (Молькова) Ираида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Алексей

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Грибова (Груздева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей

Рождение ребёнка
1936

Сын: Груздев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей

Смерть
?.06.1977
Похороны
Неизвестно

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