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Груздев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Груздев Алексей

Мать: Груздева (Лукшина) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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