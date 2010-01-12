Лукшин Виктор Дмитриевич
Место рожденияд. Боковая Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения15.04.1918
Дата смерти12.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна
Смерть
12.01.2010