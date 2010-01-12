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Лукшин Виктор Дмитриевич

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Место рождения

д. Боковая Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

15.04.1918

Дата смерти

12.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918

Отец: Лукшин Дмитрий Андреевич

Мать: Лукшина (Молькова) Ираида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Рождение ребёнка
29.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Смерть
12.01.2010

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