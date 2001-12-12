Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна
Место рожденияпос. Красные Баки, Нижегородская губерния
Дата рождения23.05.1925
Дата смерти12.12.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукшин Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукшин Виктор Дмитриевич
Смерть
12.12.2001