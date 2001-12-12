Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Место рождения

пос. Красные Баки, Нижегородская губерния

Дата рождения

23.05.1925

Дата смерти

12.12.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1925

Отец: Щепетов Макар Алексеевич

Мать: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукшин Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукшин Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукшин Виктор Дмитриевич

Смерть
12.12.2001

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