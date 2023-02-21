Бартошко Иван Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Бартошко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бартошко Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.1944
Дочь: Кулакова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бартошко Александра Сергеевна
Богатырская, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1945
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Захоронен на братском кладбище г. Приекуле