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Бартошко Иван Ануфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бартошко Ануфрий Яковлевич

Мать: Бартошко Маланья Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Бартошко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бартошко Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
02.08.1944

Дочь: Кулакова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бартошко Александра Сергеевна

Богатырская, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бартошко Александра Сергеевна

Смерть
03.02.1945
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Захоронен на братском кладбище г. Приекуле
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