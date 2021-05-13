Бартошко Ануфрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бартошко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1904
Сын: Бартошко Герасим Ануфриевич
Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Какошкина Фекла Ануфриевна
Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911