Бартошко Ануфрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартошко Ануфрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартошко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Бартошко Герасим Ануфриевич

Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бартошко Иван Ануфриевич

Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какошкина Фекла Ануфриевна

Мать ребёнка: Бартошко Маланья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бартошко Маланья Михайловна

Смерть
1911
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