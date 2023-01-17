Бартошко (Рымарева) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти23.05.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Бартошко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бартошко Иван Ануфриевич
Рождение ребёнка
02.08.1944
Дочь: Кулакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бартошко Иван Ануфриевич
Богатырская, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.08.1952
Дочь: Чурикова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1977
Горяны, Полоцкий район, Витебская область