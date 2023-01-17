Бартошко (Рымарева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартошко (Рымарева) Александра Сергеевна

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Место рождения

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

1912

Дата смерти

23.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Рымарев Сергей Титович

Мать: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Бартошко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бартошко Иван Ануфриевич

Рождение ребёнка
02.08.1944

Дочь: Кулакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бартошко Иван Ануфриевич

Богатырская, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.08.1952

Дочь: Чурикова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартошко Иван Ануфриевич

Смерть
23.05.1977
Горяны, Полоцкий район, Витебская область
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