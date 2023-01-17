Рымарева (Подосетникова) Акулина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРымарева (Подосетникова) Акулина Гавриловна

Рымарева (Подосетникова) Акулина Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Подосетников Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рамарев Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бартошко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Евдоким Сергеевич

Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рымарев Сергей Титович

Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close