Рымарева (Подосетникова) Акулина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1963
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Подосетников Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бартошко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Евдоким Сергеевич
Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Рымарев Сергей Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963