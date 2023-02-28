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Рамарев Яков Сергеевич
Рамарев Яков Сергеевич
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Место рождения
Антоновщина
, Струнская волость, Полоцкий уезд
Дата рождения
1910
Дата смерти
?.12.1944
Пол
Мужской
Отец
Рымарев Сергей Титович
Мать
Рымарева (Подосетникова) Акулина Гавриловна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Рымарев Сергей Титович
Мать:
Рымарева Акулина Гавриловна
Антоновщина
, Струнская волость, Полоцкий уезд
Смерть
?.12.1944
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