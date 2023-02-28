Рамарев Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамарев Яков Сергеевич

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Место рождения

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рымарев Сергей Титович

Мать: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Смерть
?.12.1944
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