Подосетников Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Рымарева Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Огородникова Юстына_Устинья Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Артем Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Христоян Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Харитон Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Елисей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Кирил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно