Подосетников Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосетников Гаврила

Подосетников Гаврила

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рымарева Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Огородникова Юстына_Устинья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Артем Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Христоян Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Харитон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Елисей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Кирил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close