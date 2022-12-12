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Рымарев Сергей Титович

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Место рождения

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рымарев Тит

Мать: не указана

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рамарев Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бартошко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рымарева Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Евдоким Сергеевич

Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна

Антоновщина, Струнская волость, Полоцкий уезд
Смерть
Около 1943
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
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