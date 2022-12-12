Рымарев Сергей Титович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рымарев Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бартошко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Евдоким Сергеевич
Мать ребёнка: Рымарева Акулина Гавриловна
Смерть
Около 1943
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область